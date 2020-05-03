Москва, , 15:40 — REGNUM Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых весьма выгодна людям, она поможет избежать резкого падения спроса на рынке нового жилья. Об этом заявил 3 мая вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

По его словам, жители России «хорошо считают». Сейчас они могут взять кредит на 20 лет под 6,5%, эти проценты «точно совершенно снивелируются». Такая программа очень выгодна, и к ней проявляют большой интерес.

В банки поданы тысячи заявок на льготную ипотеку, часть кредитов уже оформлены, отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле правительство РФ утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых. Оформить кредит можно до 1 ноября 2020 года при покупке квартиры в новостройке. В Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области кредит не может превышать 8 млн рублей, в остальных регионах — 3 млн рублей, первоначальный взнос составляет 20%.

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