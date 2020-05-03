Сеул, , 14:55 — REGNUM В апреле 2020 года индекс деловой активности (BSI) в производственном секторе в Южной Корее составит 51 пункт, что на 3 пункта ниже, чем в прошлом месяце. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, это самый низкий показатель с с декабря 2008 года. Эксперты отмечают, что на спад показателя в значительной степени повлияла пандемия коронавируса.

Предполагается, что в мае индекс деловой активности в Южной Корее составит 50 пунктов, что станет минимальным показателем с января 2009 года.

Отметим, что индекс ожидаемой деловой активности — показатель, оценивающий настроения производителей. Показатель более 100 пунктов означает, что большинство производителей положительно смотрят в ближайшее будущее, ниже ста — отрицательно.