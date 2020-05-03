Уфа, , 14:54 — REGNUM Отопительный сезон 2019−2020 годов завершился в Уфе. Об этом 3 мая сообщает пресс-служба городской администрации.

По сообщению пресс-службы ведомства, постановление о завершении отопительного сезона было подписано из-за установления постоянной положительной температуры воздуха на улице.

Согласно документу, все ресурсоснабжающие организации, которые снабжают теплом потребителей, должны с 3 мая текущего года остановить подачу отопления.

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