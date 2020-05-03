Додома, , 14:44 — REGNUM Правительство Танзании отменило налог на импортные медицинские товары, чтобы гарантировать их доступность для большинства жителей страны в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. Об этом передает газета Nipashe со ссылкой на заявление министра финансов Танзании Филиппа Мпанго в парламенте.

По его словам, предложение об отмене налогов на 15 категорий медицинских товаров для борьбы с коронавирусом было внесено на рассмотрение парламента министром здравоохранения Танзании 16 апреля.

«Мы разрешаем ввоз всех этих товаров (15 категорий) без уплаты таможенной пошлины и налога на добавленную стоимость, однако мы ввели некоторые дополнительные условия, чтобы данное постановление не было использовано в корыстных целях», — заявил Мпанго.

Он также отметил, что правительство отменило все проекты развития, реализация которых еще не была начата. Средства, которые предназначались для проектов, будут направлены на борьбу с пандемией, добавил Мпанго.

Он подчеркнул, что основным приоритетом в настоящее время является защита медицинских работников и граждан, добавив, что для реализации мер по предотвращению новых заражений коронавирусом с марта по сентябрь правительству необходимо 382,5 миллиардов танзанийских шиллингов (165,7 миллионов долларов США).