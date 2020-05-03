Москва, , 14:20 — REGNUM Российские национальные проекты могут быть скорректированы на фоне пандемии коронавируса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

«Нельзя исключать, что какие-то будут вноситься корректировки, но на сами стратегические задачи реализации нацпроектов это не повлияет никоим образом», — сказал он в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что в 2020 году достичь заявленных показателей национальных проектов будет сложно. При этом делать прогнозы на 2021 год Кудрин пока не стал.

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