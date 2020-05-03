Сеул, , 14:07 — REGNUM В 2019 году объём продаж 64 компаний Южной Кореи, активы которых более 5 трлн вон (~$4,08 млрд), составил 1,4 квдрлн вон (~$1,14 трлн), что на 1,5% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Комиссии по справедливой торговле.

Средний объём продаж на компанию, активы которой больше 5 трлн вон (~$4,08 млрд), сократился на 9% с 24,1 трлн вон (~$19,6 млрд) до 21,9 трлн вон (~$17,8 млрд), а средняя чистая прибыль — на 50%, до 800 млрд вон (~$653 млн). Общий показатель прибыли сократился на 48%, до 48 трлн вон (~$39 млрд).

Эксперты отмечают, что основной причиной падения показателей являются вялые продажи в полупроводниковой и нефтеперерабатывающей отраслях.

С другой стороны, средний объём продаж 34 компаний, активы которых больше 10 трлн вон (~$8,1 млрд), сократился на 2,3%, до 37,5 трлн вон (~$30,6 млрд), а чистая прибыль — на 52%, до 1,2 трлн вон (~$979 млн).