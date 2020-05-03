Павлодар, Казахстан, , 12:27 — REGNUM Около 30 тыс. жителей Павлодарской области Казахстана вернутся на работу с 4 мая в рамках второго этапа смягчения ограничительных мер. Об этом 3 мая написал глава региона Абылкаир Скаков на своей странице в Facebook.

По его словам, с 4 мая откроются медицинские центры, оптики, салоны красоты, непродовольственные магазины площадью до 500 кв. метров, компании в сфере информационных технологий, рекламные фирмы и другие организации.

Скаков отметил, что все предприятия будут работать по сокращенному графику. Кроме того, на улице разрешат заниматься спортом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 3 мая в Казахстане выявили 3877 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 995 человек, скончались 26 пациентов.

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