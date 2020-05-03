Вашингтон, , 12:20 — REGNUM Сотрудники ресторанов в США, которых коронавирус оставил на время без работы, обеспокоены возвращением на свои рабочие места. Они хотят гарантий, что им безопасно работать в обстановке, где соблюдать социальную дистанцию трудно, если вообще возможно. Об этом сообщает Washington Examiner.

Несмотря на то, что, как рассказывают сами сотрудники ресторанов, материальная помощь от государства оказывается меньше чаевых, которые они получали на работе, тем не менее им нужны доказательства, что возвращение к работе не причинит вреда здоровью. Впрочем, есть и такие, которым пособие по безработице оказывается выгоднее зарплаты, и они к работе вернуться не спешат, но получают это пособие тоже не все, поэтому возвращение к работе — очень актуальный вопрос.

Бармен из аэропорта Орландо Ванесса Кальдерон рассказывает, что денег осталось в обрез, и тоже очень хотела бы, чтобы ее работодатель принял меры предосторожности, защищающие сотрудников от инфекции, как только они вернутся на работу, но у нее нет большой веры в такой поворот событий. Ее работодатель — компания HMSHost, которая обслуживает аэропорты.

По словам Кальдерон, недавно она предоставила спальные маски (которые надеваются на глаза) основным сотрудникам, чтобы те носили их на рту в качестве СИЗ.

«Они сделали это не извиняясь, — сказала она. — Они вручали их людям с гордостью, как будто это хорошая вещь. Это страшно, когда ты думаешь о том, сколько людей собираются вернуться на работу, и это то, с чем нам придется иметь дело… Нашей компании потребовалось некоторое время, чтобы собрать все необходимое только для 100 сотрудников, которые в настоящее время работают. Что они будут делать, когда 600−700 из нас вернутся на работу?»