Сеул, , 12:14 — REGNUM Шесть из десяти средних и малых предприятий в Южной Корее столкнулись с трудностями в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на доклад представителей института Korea Institute for Industrial Economics & Trade.

Согласно опубликованным данным, 65,8% малых и 63,6% средних предприятий Южной Кореи столкнулись с негативными последствиями распространения коронавируса.

Среди негативных факторов были отмечены: отмена маркетинговых мероприятий и участия в выставках, задержки в таможенном оформлении продукции, нарушение сроков выполнения работ.

Известно, что 54,7% малых и 51% средних предприятий страны столкнулись с сокращением продаж, 13,3% малых и 15,4% средних — с ухудшением операционной маржи, 13,3% малых и 14% средних — с недостатком сырья и компонентов, 12,7% малых и 14,3% средних — с приостановкой производства.

Тем не менее представители 33,4% малых и 47,8% средних предприятий считают, что после того, как ситуация с коронавирусом стабилизируется, показатели экспорта восстановятся.