Калининград, , 11:56 — REGNUM Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», про которое ранее глава энергетического ведомства РФ Александр Новак рассказал, что оно способно достроить газопровод «Северный поток — 2», пришвартовалось в калининградском порту. Об этом 3 мая свидетельствуют данные порталов отслеживания передвижения морских судов.

При этом судно вышло из Находки в феврале текущего года в сторону Сингапура, куда должно было прийти 22 февраля.

Затем «Академик Черский» несколько раз менял конечные точки своего маршрута и в итоге 2 мая прибыл в Балтийское море и направился в порт Калининграда.

Напомним, судно-трубоукладчик находится в составе ООО «Газпром флот» с 2016 года, и ранее, после того как из-за санкций США швейцарская компания Allseas остановила работы по строительству «СП-2» в декабре минувшего года, глава Минэнерго РФ Александр Новак назвал «Академика Черского» вероятным достройщиком газопровода.