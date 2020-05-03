Нур-Султан, 3 мая 2020, 11:29 — REGNUM Дорогостоящие мобильные телефоны на общую сумму 10 млн тенге ($23,5 тыс.) планировало закупить управление координации занятости и социальных программ Акмолинской области Казахстана, передает 3 мая телеканал «Хабар 24».
После вмешательства антикоррупционной службы цены снизили на 3 млн тенге ($7 тыс.). В целом в Акмолинской области предотвращено неэффективное использование 27 млн тенге ($63,5 тыс.).
Глава управления департамента по противодействию коррупции Бахытжан Амирханов заявил, что из федерального бюджета в рамках режима ЧП Акмолинской области выделено 370 млн тенге ($871 тыс.).
Напомним, на период действия режима чрезвычайного происшествия бюджет в Казахстане формируется в особом порядке.