Сеул, , 11:03 — REGNUM В связи с пандемией коронавируса, падением цен на черное золото и снижением продаж нефтепродуктов нефтеперерабатывающие компании Южной Кореи столкнулись с сокращением прибыли и убытками. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на отраслевые источники.

По данным источников, в первом квартале текущего года операционные убытки S-Oil составил 1 трлн 7 млрд вон (~$822,2 млн), а Hyundai Oil Bank — 563,2 млрд вон (~$459,7 млн).

Предполагается, что дефицит четырех крупных нефтеперерабатывающих предприятий страны достигнет отметки 4 трлн вон (~$3,2 млрд). В настоящее время доклады о прибыли раскрыли только две из четырех южнокорейских компаний. Предполагается, что SK Innovation и GS Caltex опубликуют соответствующие отчеты к середине мая.

Согласно прогнозам, операционные убытки SK Innovation превысят отметку 1 трлн вон (~$816 млн), а GS Caltex — 500 млрд вон (~$408 млн).

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