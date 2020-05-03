Киншаса, , 10:28 — REGNUM Правительство ДР Конго поручило главе Центрального банка страны принять меры в связи с сокращением валютных поступлений в казну. Об этом передает RFI Kiswahili.

По информации журналистов радиостанции, ДР Конго переживает серьезный экономический кризис. Курс национальной валюты, конголезского франка, к доллару США упал с 1800 франков за доллар США две недели назад до 1900 франков на этой неделе.

Как сообщили в правительстве, падение курса и текущая экономическая ситуация никак не связаны с кризисом системы здравоохранения, вызванной пандемией коронавируса.

По информации правительственного источника, текущий кризис вызван внутренними проблемами, такие как серьезный дефицит бюджетных средств, увеличение в обращении конголезского франка на фоне нехватки долларов США.

Кроме того, банки страны больше не могут заказывать доллары США из-за приостановки авиасообщения.