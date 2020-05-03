Хабаровск, , 10:29 — REGNUM Права детей-сирот на предоставление жилых помещений нарушаются на Дальнем Востоке. К такому выводу пришли аудиторы Счётной палаты России и эксперты Федерального казначейства в ходе проведенной совместной проверки исполнения госпрограммы соцподдержки в федеральном округе, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основе материалов проверки СП РФ.

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Как сообщил на коллегии Счётной палаты России замруководителя Федерального казначейства Эли Исаев, власти регионов ДФО часто оплачивают работы, которые не соответствуют условиям госконтрактов, строительным нормам.

«В домах, построенных для детей-сирот, порой нет внутренних дверей, утеплителей стен, электроснабжения и водонагревателей», — сообщил Исаев.

При этом аудиторы СП РФ подчеркнули, что во всех регионах ДФО с 2017 года численность детей-сирот, нуждающихся в обеспечении жильём, выросла, а не уменьшилась, при том, что почти все субъекты использовали все субсидии, выделяемые на эти цели. Общее увеличение очереди в Забайкалье, Приморье, Амурской области, Бурятии, Хабаровском крае и Иркутской области составило 6356 человек.

Аудиторы СП РФ пришли к выводу, что показатели по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот в регионах ДФО не выполняются.

Как сообщало ИА REGNUM, СП РФ в ходе совместной с Федеральным казначейством проверки пришла к выводу, что госпрограмма соцподдержки не улучшила жизнь граждан в ДФО — количество бедняков в субъектах Дальнего Востока растёт и превышает средний показатель по стране.