Москва, , 10:10 — REGNUM Авансы по госконтрактам увеличены в России до 50% в рамках мер поддержки экономики. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ опубликован 3 мая на сайте правительства.

В пояснении к постановлению указано, что авансы увеличены с 30% до 50% от цены контракта. Речь идёт о предприятиях и компаниях, которые поставляют товары, выполняют работы или оказывают услуги для государственных нужд.

Решение об увеличении размера аванса было утверждено правительством 16 апреля. Как сообщало ИА REGNUM, в России предпринимаются дополнительные меры по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях связанного с пандемией кризиса.

Читайте также: Путин поручил готовить план по восстановлению экономики после пандемии