Сеул, , 10:02 — REGNUM Предполагается, что в 2020 году в Южной Корее могут зафиксировать снижение показателя ВВП на душу населения из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на доклад Международного валютного фонда (МВФ).

Согласно опубликованным данным, в текущем году ВВП на душу в Южной Корее сократится на 1,3% в годовом исчислении. Это будет первое снижение показателя за последние 22 года (с 1998 года).

Отмечается, что на спад показателя во многом повлияют распространение коронавирусной инфекции и спад мировой экономики.

Читайте также: В 2020 году ВВП на душу населения в Южной Корее может превысить $32000

По прогнозам МВФ, снижение показателя будет зафиксировано в 90% стран мира. Предполагается, что ВВП на душу населения в США сократится на 6,4%, в Японии — на 4,8%, в Германии — на 7%, во Франции — на 7,4%, в Италии — на 8,9%, в Великобритании — на 7%, однако в Китае, напротив, увеличится на 0,9%.