Уфа, , 09:52 — REGNUM Цифровые компьютерные кардиографы поступили в медицинские организации Башкирии. Об этом 2 мая сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, 33 цифровых компьютерных кардиографа получили семь медучреждений, которые были перепрофилированы под госпитали COVID-19. Оборудование было поставлено для профилактики распространения коронавируса.

Отмечается, что кардиографы подключили к Республиканской медицинской информационно-аналитической системе, чтобы электрокардиограммы сохранялись в электронных медкартах пациентов.

Сообщается, что поставка этого оборудования произошла в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии на базе в Белорецкой ЦРКБ открыли еще одну лабораторию по исследованию на коронавирус. Таким образом, в республике действует 11 таких лабораторий.

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