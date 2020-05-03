Хабаровск, , 09:30 — REGNUM Государственная программа соцподдержки граждан не повлияла на рост благосостояния и качество социального обслуживания населения Дальнего Востока. Бедных в ДФО больше, чем в среднем по стране, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Счётной палате России.

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«Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в большинстве регионов Дальнего Востока больше, чем в целом по стране. Значительное превышение показателя сложилось в Забайкальском крае, Якутии, Еврейской АО. Хотя это Дальний Восток, и там есть соответствующие надбавки и коэффициенты», — заявил аудитор СП РФ Сергей Штогрин на Коллегии по итогам совместной проверки с Федеральным казначейством и региональными КСО.

Эксперты Счётной палаты убеждены в том, что причина роста бедности в регионах ДФО кроется в самой госпрограмме, которая не полностью проработана: в разделах по опережающему развитию Дальнего Востока нет специально проработанных для этого региона мероприятий социальной поддержки населения.

«Документ ограничивается перечнем публичных обязательств, которые и ранее были зафиксированы в госпрограмме. То есть он не является полноценным инструментом реализации стратегических целей государства в социальной сфере в данном макрорегионе», — подчеркнул Штогрин.

При этом, как отметили аудиторы, расходы на социальную поддержку в ДФО растут. СП РФ отмечает при этом, что расходы региональных бюджетов на меры соцподдержки существенно выше, чем федерального.

Аудиторы СП РФ в ходе проверки выяснили, что Минтруд РФ отчитался о почти стопроцентном выполнении обязательств по предоставлению социальных гарантий в регионах РФ, в том числе и на Дальнем Востоке. Однако установленные в госпрограмме показатели не позволяют подтвердить либо опровергнуть достижение поставленных целей.

Эксперты Счётной палаты обратили особое внимание на то, что Минтруда РФ до сих пор не представило методику оценки нуждаемости населения в соцподдержке. То есть — нет основного документа, на основании которого нужно проводить дифференцированную поддержку отдельных людей в регионах, в том числе и на Дальнем Востоке. Кроме того, СП РФ выявила расхождения в статданных по некоторым регионам ДФО.

«Например, в Сахалинской области по данным на 1 января 2019 года проживало 489 тыс. человек. А получателями мер социальной поддержки числились 633 тыс. человек. Такое может быть, если один человек получает несколько мер поддержки, или 130% от всего населения. Росстат при этом даёт цифру 428,9 тыс. граждан, или 88%. Получая такую неверную информацию, невозможно принять управленческие решения в министерствах и ведомствах. Мы на это обращаем первостепенное внимание», — сообщил аудитор СП РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года СП РФ в очередной раз раскритиковала работу Минвостокразвития РФ, заявив, что системные недоработки ведомства препятствуют достижению поставленных президентом России целей по развитию ДФО.