Сеул, , 08:36 — REGNUM В связи с распространением коронавирусной инфекции по миру в Южной Корее зафиксировали спад экспорта автомобилей. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики.

Согласно опубликованным данным, в апреле экспорт автомобилей составил $2,39 млрд, что на 36,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это самое большое сокращение показателя с июня 2009 года.

Напомним, что в марте текущего года экспорт автомобилей из Южной Кореи, напротив, вырос на 3%.

В министерстве отмечают, что сокращение экспорта связано с временным закрытием предприятий, расположенных как в других странах так и на территории страны.

В период с 1 по 25 апреля экспорт в США сократился на 16,7%, до $869 млн, в Европу — на 21,4%, до $460 млн. С другой стороны, экспорт электромобилей за рубеж вырос на 56,3%, до $398 млн.

Представители министерства предполагают, что в мае текущего года в стране могут зафиксировать еще больший спад экспортных показателей.

Экспорт автозапчастей за рубеж сократился на 49,6%, до 1,02 млрд. Отмечается, что в период с 1 по 25 апреля экспорт в США сократился на 59,2%, в Европу— на 53,5%, в страны Латинской Америки — на 59,1%, Индию — на 50,2%, в страны Ближнего Востока — на 33,2%.

Импорт автомобилей, напротив, в Южную Корею увеличился на 12,1%, до $945 млн. Импорт автомобилей из Германии вырос на 60%, а из США, напротив, сократился — на 22,6%.