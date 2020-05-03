Минск, , 07:52 — REGNUM Если бы с 1 марта из-за карантина по коронавирусу были бы закрыты все предприятия, которые можно было закрыть в столице Белоруссии, то в итоге 465 тысяч человек не были бы в период карантина «заняты в экономике». Об этом заявил председатель Минского городского исполнительного комитета Анатолий Сивак в эфире телеканала «Беларусь 1», сообщает 2 мая Onliner.by.

По словам Сивака, подсчеты по такому варианту и его последствиям велись. Он отметил, что в первом квартале текущего года было получено 102% регионального продукта (валовый региональный продукт — ИА REGNUM). Но если бы с 1 марта были бы закрыты все предприятия, которые возможно было бы закрыть, то эта цифра была бы 92%, а по итогам полугодия — 76% регионального продукта.

«В итоге получили бы 465 000 человек, которые не были бы заняты в экономике в этот период», — отметил председатель Мингорисполкома.

По мнению Сивака, в такой ситуации проще и более правильно бизнесу подстраиваться под ситуацию и переформатироваться. Он отметил, что это уже происходит и меняют формат работы те предприятия и сектора экономики, которые вынуждены меняться ввиду мировых событий.

Сивак добавил, что несмотря на меньшее количество людей в торговых центрах, розничная торговля растет. Это происходит с его слов за счет роста оборота компаний, которые занимаются доставкой продуктов. В качестве примеров он привел и услуги такси, которые стали заниматься перевозкой почты, товаров. Легкая промышленность, в свою очередь, стала заниматься производством медицинских изделий (халаты, маски). И на сегодняшний момент, по словам политика, даже ставится вопрос об экспорте этих товаров.

«Представить себе закрытие экономики города невозможно. Цифры говорят сами за себя: за ними стоит бюджет, его наполняемость, а это в свою очередь финансирование лечебных учреждений, всей социальной сферы», — подытожил он.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее член Постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке Белоруссии Сергей Клишевич заявил, что карантин не вводился в Белоруссии, потому, как остановка реального сектора экономики (прежде всего промышленности) отразилась бы на социальной сфере страны. Возможность продолжать работать Клишевич назвал основной формой социальной поддержки в Белоруссии в период пандемии коронавируса.