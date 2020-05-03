Лондон, , 05:52 — REGNUM Дополнительные средства общим объемом 76 млн фунтов стерлингов ($95 млн) в качестве помощи гражданам, наиболее пострадавшим от ситуации с новым коронавирусом, выделили власти Великобритании, сообщил британский министр по вопросам жилищного строительства Роберт Дженрик 2 мая на своей странице в Twitter.

Кроме того, по словам Дженрика, на выплаты смогут рассчитывать жертвы насилия и «современного рабства».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Великобритании объявило, что работники, которые не могут выполнять свою работу из-за пандемии коронавируса, могут рассчитывать на компенсацию в размере 80% от заработной платы.

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