Пекин, , 03:50 — REGNUM Крупный китайский застройщик компания Greenland Holdings Co., Ltd. отчитался о 30% росте чистой прибыли в 2019 году, сообщает 30 апреля агентство Синьхуа.

Согласно данным годового отчета компании, чистая прибыль компании составила 14,7 млрд юаней (около $2,1 млрд) за прошедший год. Общий доход от бизнеса компании составил 427,8 млрд юаней за прошедший год, что на 23% больше в годовом исчислении.

Общие активы компании выросли на 11% в годовом исчислении, достигнув 1,1 трлн юаней в 2019 году. Как сообщало ИА REGNUM, китайский гигант розничной торговли Suning.com также отчитался о росте прибыли.

Читайте ранее в этом сюжете: Китайский гигант электронной коммерции Suning.com отчитался о росте прибыли