Пекин, , 03:45 — REGNUM Китайский гигант розничной торговли компания Suning.com отчиталась о мощном росте объема онлайн-продаж в первом квартале года, сообщает агентство Синьхуа.

Операционная выручка компании превысила 57,8 млрд юаней (около $8,2 млрд) за указанный период времени. Объем продаж вырос ан 2,01% до 88,7 млрд юаней. При чем, на долю интернет-продаж пришлось 69% от их общего объема. Во время вспышки нового коронавируса Suning.com обеспечивал своих клиентов всем необходимым.

С января по март гигант в сфере электронной коммерции зафиксировал 23 млн новых пользователей, а их общее число достигло 578 млн, говорится в докладе компании. Эпидемия оказала серьезное экономическое влияние на долгосрочное развитие экономики Китая.