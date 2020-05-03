Фошань, Китай, , 03:04 — REGNUM Чистая прибыль китайской компании Midea Group выросла за прошедший год на 19,68%, сообщает агентство Синьхуа.

Чистая прибыль акционеров компании Midea Group составила 23,2 млрд юаней (около $3,43 млрд), если верить годовому отчеты фирмы. Общая операционная выручка компании выросла на 6,71% в годовом исчислении до 279,4 млрд юаней.

Отметим, что Midea Group является одним из крупнейших в Китае производителем бытовой техники. Она была основана в 1968 году, а ее штаб-квартира расположена в городе Фошань провинции Гуандун.