Баку, , 00:19 — REGNUM Действия Центрального банка Азербайджана могут привести к тяжелым последствиям для экономики этой закавказской страны. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на руководителя аналитического департамента Amarkets Артема Деева.

Флаг Азербайджана Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Дело в том, что более 20 лет Центральным банком Азербайджана управляет Эльман Рустамов. Предполагалось, что в этом году он, наконец, уйдет в отставку. Однако неожиданно для экспертов он был переизбран на новый срок.

Ключевые банкиры Азербайджана не ожидали, что что Рустамов останется и уже начали сводить с ним счеты.

Но после переназначения Рустамов неожиданно ввел временную администрацию в четыре из 26 банков республики: AGBank, NBC Bank, Amrahbank & Atabank. Это было 27 апреля. Уже 28 апреля регулятор забрал лицензии у Amrah и Atabank.

По данным азербайджанских СМИ у этих двух банков были проблемы с ликвидностью.

Однако введение временной администрации в двух других банках — AGBank & NBC Bank вызвало вопросы — этим банки устойчивы.

Сотрудники AG Bank написали коллективное письмо к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и вице-президенту страны Мехрибан Алиевой. В письме они указали, что в настоящий момент из-за действий Центробанка более 30 тыс. держателей карт в Азербайджане не имеют доступа к собственным средствам.