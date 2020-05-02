Ашхабад, , 22:56 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поручил местным аграриям вырастить не менее 224 тысяч тонн сахарной свеклы. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Сахарная свекла

«Обеспечение населения страны сельскохозяйственной продукцией собственного производства является одной из ключевых задач», — подчеркнул Бердымухамедов.

Сахарной свеклой будет засеяно 17,9 тысячи гектаров сельхозугодий в Балканской и в Марыйской областях.

Ответственным за выполнение плана по производству свеклы президент назначил вице-премьер-министра Эсенмырата Оразгелдиева.