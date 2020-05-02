Ашхабад, , 22:44 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов на заседании правительства высказал нарекания к работе вице-премьер-министра Шамухаммета Дурдылыева за допущенные недочеты в вопросах эксплуатации мостов. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Туркменский лидер потребовал от вице-премьера обеспечить личный контроль за надлежащим содержанием и своевременным ремонтом мостов, возводимых в регионах страны для увеличения транспортного потока и формирования современной транзитно-транспортной системы.

Также президент отметил, что выдвигаемые Туркменией инициативы по формированию транспортно-логистических и транзитных коридоров находят большую поддержку и признание мировой общественности.