Ашхабад, , 18:25 — REGNUM В сентябре 2020 года в школы Туркмении впервые пойдут около 160 тысяч детей, которым от имени президента Гурбангулы Бердымухамедова традиционно подарят мобильные обучающие компьютеры, передает «Orient».

Отмечается, что если в предыдущее годы такую компьютерную технику покупали за рубежом, то теперь нетбуки, предназначенные в подарок учащимся первых классов, собирает госпредприятие «Единые технологии» при министерстве торговли и внешнеэкономических связей Туркмении.

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