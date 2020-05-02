Вашингтон, , 17:17 — REGNUM Свое разочарование стремлением многих людей думать, «будто фондовый рынок что бы то ни было говорит нам про реальные экономические перспективы», выразил нобелевский лауреат по экономике Пол Кругман. Об этом он пишет в своем твиттере.

Крах и частичное восстановление акций в этом году не имели ничего общего с экономическими новостями, которые в значительной степени становились все хуже, считает Кругман, по мнению которого фондовые инвесторы «не делают ставок на V-образное восстановление» (то есть падение ‑ и затем резкий рост).