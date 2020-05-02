Дзержинск, Нижегородская область, , 15:54 — REGNUM В городе Дзержинск Нижегородской области заложили фундамент нового здания для школы № 2, — сообщает пресс-служба правительства региона.

Здание возводят 26 человек, работы подрядчик обещает закончить к концу июля 2022 года. Школа, рассчитанная на 792 ученика, будет одним из самых современных зданий образовательных учреждений в Нижегородской области.

«Дзержинск — молодой город. Мы должны создать условия для комфортной жизни и работы в нем. Особое внимание уделяется подрастающему поколению, обучению детей с применением современных технологий. Это первая за много лет школа в Дзержинске, которая строится по всем требованиям времени», — подчеркнул глава Дзержинска Иван Носков.

Кроме учебных классов, в новом здании будут располагаться помещения школьного телецентра и издательства, лаборатории для уроков химии и физики, мастерские для кулинарии, слесарного дела, обработки металла и ткани, актовый зал, два физкультурных зала и бассейн на 25 метров.