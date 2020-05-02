Куми, Южная Корея, , 14:59 — REGNUM В южнокорейском городе Куми провинции Кёнсан-Пукто построят электростанции общей мощностью 600 МВт. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, станция на водородных топливных элементах мощностью 100 МВТ и электростанция на СПГ мощностью 500 МВт будут построены в промышленном комплексе на участке 165 тыс. кв метров.

Производственная мощность электростанций составит 3012 ГВтч в год, что составляет 30% от годового потребления электроэнергии в городе.

Отмечается, что в период с 2023 по 2025 годы на проект планируется выделить 1,2 трлн вон (~$979,6 млн). Соответствующий меморандум о взаимопонимании был подписан представителями Korea Western Power, KEPCO E&C, мэрии Куми и администрации провинции Кёнсан-Пукто 27 апреля.