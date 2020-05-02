Киев, , 14:24 — REGNUM В 2020 году экспортные поставки украинских товаров за границу могут упасть на 12%, сказано в «Инфляционном отчёте» Национального банка Украины. Документ опубликован на официальном сайте регулятора.

Сокращение обусловлено в основном снижением спроса на металлургическую продукцию и низким урожаем зерновых. Экспортные поставки другой продукции также снизятся по причине рецессии в мировой экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нацбанке Украины во втором квартале 2020 года ожидают рост уровня безработицы до 12%.

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