Минск, , 12:58 — REGNUM Дилеры китайской компании Geely в Белоруссии 1 мая приступили к продажам нового седана GE. Об этом сообщается на сайте «Китайские автомобили».

Модель предлагается в двух комплектациях. Первая из них имеет 184-сильный 1,8-литровый двигатель, который сочетается с 6-скоростной автоматической трансмиссией, а второй оснащён гибридным силовым агрегатом, сочетающимся с 7-скоростным «роботом».

Версия Luxury оснащена светодиодными фарами, а салон этого авто имеет отделку из экокожи. Кроме того, автопроизводители укомплектовали модель электрорегулировкой сидений водителя и переднего пассажира, а также мультимедийным рулевым колесом.

Из технического оснащения автомобиль может похвастаться электронный «ручником», системами ABS, EBD и TCS.

Более подробной информации о комплектациях пока не сообщается.

Напомним, в конце апреля текущего года компания Geely представила в КНР самый крупный кроссовер в модельной линейке Geely — HaoYue. Китайские автодилеры уже приступили к приёму предзаказов на новинку.

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