Москва, , 12:21 — REGNUM В первом квартале 2020 года в России было продано около 237 тыс. машин с автоматической коробкой передач (классические «автоматы», «роботы» и вариаторы). Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Таким образом, за отчётный период продажи машин с «автоматом» в стране составили 63% от всех продаж новых легковых автомобилей. По данным аналитиков агентства, с января по март текущего года реализация машин с автоматической трансмиссией росла быстрее, чем продажи машин на российском рынка в целом (+9% и +2% соответственно).

В итоге доля машин с «автоматом» за год выросла на 4% (в первом квартале 2019 года она составляла 59%).

Ранее автоэксперты назвали три бюджетные модели авто, оснащенные автоматической коробкой передач, которые представлены на российском авторынке. Это Renault Sandero Stapway, Hyundai Solaris и Lada Granta.

Читайте также: Авто с «автоматом» в США набирают популярность