Кишинёв, , 12:11 — REGNUM Работники акционерного общества «Молдовагаз», которые в связи с карантином работали удаленно или временно не работали, с 4 мая возобновляют работу в режиме полного рабочего дня с соблюдением санитарных норм, сообщили 1 мая в пресс-службе компании.

Также частично начнут работать и центры по работе с потребителями, расположенные в городах Бельцы, Яловены, Оргеев, Единцы, Флорешты, Комрат, Кагул, Тараклия, Чимишлия и Унгены. На начальном этапе возобновления работы будут обрабатываться заявки по учету и пересмотру показания счетчиков.

Вместе с тем, центр работы с потребителями в городе Штефан-Водэ, который находится на карантине, пока не будет возобновлять работу. Аналогичная ситуация складывается в 24 районных центрах, обслуживаемых акционерным обществом «Молдовагаз». В их числе города Резина, Теленешты, Сороки, Кантемир, Леова.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Кишиневе жителей обязали с 4 мая ездить в общественном транспорте в масках.