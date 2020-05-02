Париж, , 11:55 — REGNUM В апреле 2020 года из-за пандемии коронавируса реализация новых машин во Франции упала до 21 тыс. экземпляров, в то время, как год назад их продажи составляли 188,2 тыс. единиц. Об этом сообщается 2 мая на сайте «Автостат Инфо».

Таким образом, за отчётный период падение продаж авто во Франции составило 89%. Такой результат связан с закрытием в середине марта из-за карантина французских автосалонов компании.

Всего с марта по апрель текущего года авторынок страны потерял в продажах порядка 330 тыс. автомобилей. Ожидается, что в мае падение продаж будет продолжаться. Если год назад в мае на автомобильном рынке Франции было реализовано 194 тыс. автомобилей, то в мае этого года, по прогнозам аналитиков, это количество упадёт ниже 100 тыс. экземпляров.

Напомним, в первом квартале текущего года самым перепродаваемым автомобилем европейского бренда в РФ стала французская модель Renault Logan. За три месяца 2020 года на вторичном авторынке РФ была куплена 17 901 модель Renault Logan (+10,5%).

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