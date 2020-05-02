Берлин, , 10:50 — REGNUM Последствия пандемии коронавирусной инфекции для экономики Германии могут оказаться серьезнее, чем от финансового кризиса 2008 года. Такие прогнозы сделали специалисты консалтинговой компанией McKinsey, на которую ссылается газета Der Spiegel.

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Согласно исследованию, на данный момент ФРГ переживает серьёзное падение экономики. Только за последние недели ВВП страны снизился на 25% по сравнению с показателями за аналогичный период 2019 года, пишет RT. Так, самые крупные потери наблюдаются в автомобильной промышленности, машиностроении и станкостроении.

Отмечается, что в 2008 году 80% переводов сотрудников на неполную занятость приходились на металлургическую и высокотехнологичную отрасль. А нынешний кризис затронул почти все отрасли экономики.

По оценкам McKinsey, во втором квартале 2020 года спад экономики может составить на 10−14%. По итогам года эксперты прогнозируют падение ВВП в пределах 5−10%.

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Глава немецкого филиала McKinsey Корнелиус Баур полагает, что для выхода на докризисный уровень экономики Германии потребуется как минимум семь лет. Причём, по его словам, минимизировать последствия позволит использование цифрового потенциала — это единственный способ. В противном случае восстановится до 2028 года экономика не успеет и ждать этого в текущем десятилетии не предвидится, подчеркнул Баур.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительственные источники заявили, что валовый внутренний продукт (ВВП) Германии в 2020 году может снизиться на 6,3% по сравнению с прошлым годом. Экономисты предполагают, что спад в экономике Германии прекратится в мае, а во второй половине года значительно ускорится.