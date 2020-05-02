Нур-Султан, , 10:47 — REGNUM Граждане Казахстана из социально уязвимых слоев населения, которые не имеют собственного жилья, получат компенсацию за коммунальные услуги. Об этом 2 мая завил замглавы комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Бейбут Шаханов на брифинге.

По его словам, квартиросъемщикам выплатят по 15 тыс. тенге ($35,3) на коммунальные услуги в апреле и мае. Для получения компенсации договор на предоставление услуг должен быть заключен на съемщиков жилья.

Шаханов добавил, если счет за коммунальные услуги по итогам двух месяцев окажется меньше 30 тыс. тенге ($70,6), то остаток перенесется на следующие месяцы.

Напомним, 18 апреля в министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана сообщили, что социально уязвимые слои населения, проживающие на территории, где введен карантин, смогут получить компенсацию за коммунальные услуги.