Кострома, , 09:54 — REGNUM За январь-март 2020 года Костромская ГРЭС выработала 1,39 млрд киловатт-часов. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года объемы выработки электроэнергии снизились на 69,2%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе электростанции.

Костромская ГРЭС Energybase.ru

Снижение производства электроэнергии обусловлено оптимизацией включённого в сеть генерирующего оборудования в соответствии с конъюнктурой оптового рынка электроэнергии и мощности. Исторический максимум производства электроэнергии на Костромской ГРЭС зафиксировали 2018 году. Тогда за январь-август электростанция выработала 700 млрд киловатт-часов.

Кроме этого, в первом квартале 2020 года на электростанции отметили снижение отпуска теплоэнергии на 10,7%. Это объясняется аномально теплой погодой в январе-марте текущего года.

Напомним, на встрече с лидерами фракций Госдумы министр энергетики РФ Александр Новак сказал, что с начала режима самоизоляции потребление электроэнергии в России сократилось в среднем на 4%. Заметнее всего тенденция проявилась в машиностроительной, железнодорожной и металлургической отраслях.

Справка: Костромская ГРЭС находится рядом с городом Волгореченск в Костромской области. Она снабжает электроэнергией 40 регионов России. Основное топливо Костромской ГРЭС — газ. Станция начала работу в 1969 году.