Москва, , 09:24 — REGNUM В связи со сложной ситуацией на автомобильном авторынке, вызванной эпидемией коронавируса, был создан рейтинг самых бюджетных моделей автомобилей в РФ на начало мая 2020 года. Данный список подготовили автоэксперты портала CarsWeek.

Первой в этом рейтинге идет модель Lada Granta. Отечественный автомобиль продается по цене от 460 900 рублей, а с учетом всех предложений дилеров приобрести его можно за 383 000 рублей.

Вторую строчку занимает японский седан Datsun on-DO. Причем производятся данные модели на том же заводе в Тольятти, что и Lada Granta. Отличаются машины внешним видом и дизайном салона, а стоят от 511 000 рублей.

Третье место у еще одной модели АвтоВАЗа — Lada Largus, который построен на базе платформе B0. Цена на этот автомобиль в России стартует с отметки в 622 900 рублей.

Следующие два места в рейтинге принадлежат двум моделям французской компании Renault — это седан Logan и хэтчбек Sandero, которые идут по цене от 625 000 рублей.

Ранее стало известно, что Lada Granta нового поколения будет выпускаться на платформе Global Access (или B0).

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