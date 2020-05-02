Сакраменто, США, , 09:24 — REGNUM Решение о продаже всего своего имущества принял известный американский инженер и бизнесмен, основатель и владелец компании Tesla Илон Маск. Соответствующее сообщение 2 мая размещено на странице Маска в соцсети Twitter.

«Я продаю почти все свое имущество», — написал в своем сообщении основатель компании Tesla.

Также он уточнил, что у него не будет дома, однако при этом не привел никаких объяснений или подробностей своего утверждения.

При этом бизнесмен указал, что акции его компании, на его взгляд, имеют слишком высокую цену, после чего ценные бумаги Tesla сразу подешевели на 9,35% до $708,77.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, в минувшем году Илон Маск подписал с Комиссией по ценным бумагам и биржам США соглашение, по которому он не имеет права писать в своем Twitter без согласования с юристами Tesla.