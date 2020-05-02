Ульяновск, , 09:05 — REGNUM В Ульяновской области усилят поддержку перевозчиков. Из регионального бюджета выделяется несколько десятков миллионов рублей. Об этом заявил губернатор Сергей Морозов на заседании оперативного штаба, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

По словам губернатора, из областного бюджета предусмотрено порядка 53 млн рублей в качестве поддержки транспортных перевозчиков из-за ситуации с коронавирусом. Из них 12 млн рублей из них будут выделены для выполнения перевозчиками обязательства по выплате лизинговых платежей за транспорта, приобретенный в 2019 году.

Напомним, 1 мая в регионе в связи с началом дачного сезона дополнительно запущено более 20 пригородных маршрутов. Весь общественный транспорт в городах и районах, который ежедневно выходит на линию, должен ежедневно проходить дезинфекцию: автобусы обрабатываются не реже одного раза в день, троллейбусы и трамваи — не реже двух раз в день.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области будут страховать водителей общественного транспорта, кондукторов и медицинских работников, которые проводят предрейсовые и послерейсовые осмотры.

Отметим, в Ульяновской области на 1 мая официально выявлено 429 человек, заражённых новой коронавирусной инфекцией.

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