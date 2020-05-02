Сеул, , 08:38 — REGNUM В первом квартале 2020 года мировые поставки смартфонов сократились на 17%, до 274,8 млн устройств. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкойна аналитическую компанию Strategy Analitics.

Согласно опубликованным данным, первое место на рынке в первом квартале года заняла южнокорейская компания Samsung Electronics, продав 58,83 млн устройств и заняв 21,2% рынка. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поставки компании сократились на 19% и являются самым низким показателем за последние восемь лет.

На втором месте с объёмом продаж 48,5 млн устройств (17,6% рынка) расположилась китайская компания Huawei. По сравнению с первым кварталом 2019 года продажи компании сократились на 18%.

Доля американской компании Apple составила 14,3% (39,2 млн устройств), китайской компании Xiaomi — 10%, OPPO — 8,2%.

Аналитики отмечают, что распространение коронавирусной инфекции оказало негативное влияние на сокращение спроса и спад потребления в целом.

Читайте ранее в этом сюжете: Samsung обошла Huawei по поставкам 5G-смартфонов в первом квартале 2020 г