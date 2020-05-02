Вашингтон, , 06:54 — REGNUM Одно из последних сообщений в соцсети Twitter, которое оставил американский бизнесмен основатель компании Tesla Илон Маск, стало причиной обрушения акций компании, 1 мая сообщает издание The Washington Post.

Сперва Маск опубликовал пост о продаже своего имущества, включая собственный дом, а затем дополнил сообщение своим мнением об излишней стоимости акций Tesla, отчего они рухнули более, чем на 11%.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года Илон Маск в сообщении в своем Twitter высмеял американскую Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Сразу после этого акции Tesla упали в цене.

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