Куньмин, Китай, , 04:08 — REGNUM Более 4500 коробок контрабандных сигарет было изъято полицией провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщает 1 марта агентство Синьхуа.

Кроме того, стало известно о 10 задержанных подозреваемых в контрабанде сигарет. Полиция уезда Чанлин города Баошань после получения наводки на подозреваемых, изъяла 3200 коробок незаконных товаров в городе Жуйли в Дэхун-Дай-Качинском автономном районе провинции, которые перевозились в автомобилях.

На следующее утро был задержан еще ряд подозреваемых с 1300 оробок контрабнадных сигарет в уезде Лунчуань указанного выше районе. Всего было арестовано 10 человек, в их отношении ведется расследование.