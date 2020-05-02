Пекин, , 03:32 — REGNUM Электронная торговля остается основным драйвером экономического роста в сельских районах Китая несмотря на эпидемию нового коронавируса, сообщили в Министерстве коммерции КНР.

Электронные розничные торговцы в 832 уездах Китая, объятых бедностью, обеспечили уровень онлайн-продаж в районе 56,3 млрд юаней (около $8,02 млрд) за первый квартал года, что на 5% больше, чем годом ранее, сообщил пресс-секретарь министерства Гао Фэн во время пресс-конференции.

Данный показатель оказался на 1,9 процентных пунктов больше, чем в среднем в сельских районах страны. Продажи сельскохозяйственной продукции в бедных уездах страны через платформы электронной торговли выросли на 49,7% до 8,32 млрд юаней за первый квартал года. Более 85% из 2,47 млн платформ электронной коммерции возобновили работу в Китае за март этого года.