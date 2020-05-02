Вашингтон, , 02:52 — REGNUM Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил предоставление $200 млн для пополнения платёжного баланса Грузии во время пандемии, объявленной в связи с распространением коронавируса. Об этом 1 мая сообщили в пресс-службе фонда.

«Бюджетная поддержка поможет Грузии удовлетворить срочный платежный баланс и финансовые потребности, связанные с пандемией COVID-19», — говорится в сообщении.

В МВФ подчеркнули, что выделяемые средства позволят смягчить последствия пандемии, которая «окажет значительное влияние на экономику Грузии», нарушив «позитивную экономическую траекторию прошлых лет».

Ранее эксперты фонда спрогнозировали спад грузинской экономики на 4% в 2020 году. До кризиса, связанного с коронавирусом, ожидался рост ВВП Грузии на 4,8%.