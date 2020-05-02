Тегеран, , 07:56 — REGNUM 1 мая генеральный директор иранского национального союза по разведению и селекции домашней птицы отметил, что согласно статистике, в первый месяц текущего иранского года (начавшегося 20 марта 2020 года) в Ирак, Афганистан, Оман и Катар было экспортировано более 10 000 тонн яиц. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В своём интервью агентству IRNA Реза Торкашванд охарактеризовал ситуацию с производством яиц в стране как благоприятную и добавил, что в соответствии с производственным планом на текущий год запланирован экспорт от 70 000 до 80 000 тонн яиц. По его словам, сейчас яйца экспортируются в Ирак, Афганистан, Кувейт и Катар.

Генеральный директор Союза заявил, что благодаря усилиям Организации содействия развитию торговли и торгового атташата в Афганистане экспорт яиц в эту страну был облегчен, поскольку ранее существовали некоторые ограничения.

Торкашванд отметил, что в прошлом году в стране было произведено около 1 млн тонн яиц, из которых более 41 тыс. тонн было экспортировано в целевые страны.