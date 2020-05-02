Лондон, , 00:40 — REGNUM Представители Великобритании начнут переговоры по торговому соглашению в Соединенными Штатами на следующей неделе, сообщает газета The Sun со ссылкой на осведомленные источники.

«В конце этой неделе дали зеленый свет началу переговоров», — заявил источник.

В то же время представитель британского департамента международной торговли заявила, что обе стороны подтвердили свои намерения начать переговоры «как только это возможно», чтобы достичь сделки о свободной торговле «в эти непредсказуемые времена». Однако она отказалась комментировать данные источника The Sun.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая правительство Великобритании выполнило задачу по наращиванию количество ежедневно проводимых тестов на выявление коронавируса нового типа. К концу апреля в стране стали каждый день проводить около 100 тыс. тестов на SARS-CoV-2.