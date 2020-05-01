Нью-Йорк, США, , 23:54 — REGNUM Фондовый рынок США провел торги 1 мая в «красной зоне», основные индексы Уолл-стрит просели на 2,5−3% к концу сессии.

На закрытии торгов индекс Dow Jones опустился на 622,03 пункта (2,55%), до 23 723,69 пункта. Диапазон торгов индекса составил 23 645,30 — 24 120,78 пункта.

S&P 500 упал на 81,72 пункта (2,81%), до 2830,71 пункта, диапазон — от 2892,47 до 2930,91 пункта. Nasdaq просел на 284,60 пункта (3,20%), до 8604,95 пункта, диапазон — от 8566,84 до 8754,46 пункта.

Отметим, индексы Dow и S&P за апрель показали максимальный месячный рост с 1987 года, однако только благодаря восстановлению после мартовского крушения.

Американский рынок остается под давлением от эпидемии коронавируса, вызвавшей рекордный рост безработицы и падение производства в США.

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